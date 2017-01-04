 Ruslar beleş peşinde – Fotomaç – 04 Ocak 2017
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    04 Ocak 2017, Çarşamba
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    Ruslar beleş peşinde

    Ruslar beleş peşinde
    Rus Sports TV, uçuk bir iddiası ortaya attı. Fenerbahçe'nin, Spartak Moskova ve Lokomotiv Moskova'dan beklediği teklifleri alamayan Nijeryalı futbolcunun sözleşmesini feshetmeye hazırlandığını iddia etti. Haberde, Rus takımların ancak bu şekliyle Emenike'yle ilgilenebileceği duyuruldu.
    1. 04 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:19
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