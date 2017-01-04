Ruslar beleş peşinde
Rus Sports TV, uçuk bir Emenike iddiası ortaya attı. Fenerbahçe'nin, Spartak Moskova ve Lokomotiv Moskova'dan beklediği teklifleri alamayan Nijeryalı futbolcunun sözleşmesini feshetmeye hazırlandığını iddia etti. Haberde, Rus takımların ancak bu şekliyle Emenike'yle ilgilenebileceği duyuruldu.
- 04 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:19
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Popov için teklif 3 milyon’a çıkarıldı
Toplam 5
Yorum
dctrblack komik bir transfer hedefi çözemiyorum ....
- İlhan Cavcav: 4 milyon euro da verseler...
Toplam 28
Yorum
Ali Cavcav birde GS kongre üyesi.Daima GS'a karşı olumsuz davrandı.
- Carole için 3.5 milyon euro
Toplam 18
Yorum
dctrblack carole kalitesinde adam mı 10 m € işte gs li yöneticilerde bu kafada olduğu için bu bataktalar carole suan fransada olsa 1.5 m € dan üstünde piyasası olmaz
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