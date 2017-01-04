 Pereira kültür şokuna girmiştir – Fotomaç – 04 Ocak 2017
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    04 Ocak 2017, Çarşamba
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    Pereira kültür şokuna girmiştir

    Pereira kültür şokuna girmiştir
    F.Bahçe'ye gelmeden önce 1860 Münih'i çalıştıran Werner Lorant, sarı-lacivertlilerden sonra bu takımın başına geçen Vitor Pereira hakkında konuştu. Alman çalıştırıcı, "Pereira umarım başarılı olur ama organize bir takım göremiyorum. F.Bahçe'den sonra 1860 Münih bir kültür şoku olmuştur. Çünkü onlar Türkiye'nin en güçlü takımlarından biri. Münih ise tutkusuz" diye konuştu.
    1. 04 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:08
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