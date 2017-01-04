Pereira kültür şokuna girmiştir
F.Bahçe'ye gelmeden önce 1860 Münih'i çalıştıran Werner Lorant, sarı-lacivertlilerden sonra bu takımın başına geçen Vitor Pereira hakkında konuştu. Alman çalıştırıcı, "Pereira umarım başarılı olur ama organize bir takım göremiyorum. F.Bahçe'den sonra 1860 Münih bir kültür şoku olmuştur. Çünkü onlar Türkiye'nin en güçlü takımlarından biri. Münih ise tutkusuz" diye konuştu.
- 04 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Popov için teklif 3 milyon’a çıkarıldı
Toplam 5
Yorum
dctrblack komik bir transfer hedefi çözemiyorum ....
- İlhan Cavcav: 4 milyon euro da verseler...
Toplam 28
Yorum
Ali Cavcav birde GS kongre üyesi.Daima GS'a karşı olumsuz davrandı.
- Carole için 3.5 milyon euro
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dctrblack carole kalitesinde adam mı 10 m € işte gs li yöneticilerde bu kafada olduğu için bu bataktalar carole suan fransada olsa 1.5 m € dan üstünde piyasası olmaz
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