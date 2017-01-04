 FIFA'da koz olarak kullanacak – Fotomaç – 04 Ocak 2017
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    04 Ocak 2017, Çarşamba
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    FIFA'da koz olarak kullanacak

    FIFA'da koz olarak kullanacak

    Kadro dışı kalmasına rağmen “Mutluyum” diye röportaj veren Hollandalı futbolcu, bunu kulüple FIFA’lık olması halinde koz olarak kullanacakmış.

    Gregory , yönetiminin kendisine "kadro dışı bırakıldığı" bildirmesinden birkaç gün sonra bir TV kanalına herkesin çok şaşırdığı bir röportaj vermişti. 28 yaşındaki futbolcu bu röportajında, "Ayrılmaya niyetim yok. Bu kulüpte, İstanbul'da, Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutluyum" diye açıklama yapmıştı.

    KENDİNİ HAKLI GÖSTERECEK
    Fenerbahçeli yöneticiler, "Bu röportajları, bu açıklamaları kendini kurtarmak için yaptığını öğrendik. Yarın-bugün FIFA'lık olursak, 'Ben mutluydum. Kulüple sorun yaşamıyordum. Hiçbir neden yokken beni kadro dışı bıraktılar' diyecek, böylece kendini haklı gösterecek. Ama biz bu tuzağa düşmeyiz. Kadro dışı kalmasını gerektirecek birçok neden var. Hem de delilleriyle" dediler.


    Emre BOL
    1. 04 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:05
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