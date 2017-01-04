FIFA'da koz olarak kullanacak
Kadro dışı kalmasına rağmen “Mutluyum” diye röportaj veren Hollandalı futbolcu, bunu kulüple FIFA’lık olması halinde koz olarak kullanacakmış.
Gregory van der Wiel, Fenerbahçe yönetiminin kendisine "kadro dışı bırakıldığı" bildirmesinden birkaç gün sonra bir TV kanalına herkesin çok şaşırdığı bir röportaj vermişti. 28 yaşındaki futbolcu bu röportajında, "Ayrılmaya niyetim yok. Bu kulüpte, İstanbul'da, Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutluyum" diye açıklama yapmıştı.
KENDİNİ HAKLI GÖSTERECEK
Fenerbahçeli yöneticiler, "Bu röportajları, bu açıklamaları kendini kurtarmak için yaptığını öğrendik. Yarın-bugün FIFA'lık olursak, 'Ben mutluydum. Kulüple sorun yaşamıyordum. Hiçbir neden yokken beni kadro dışı bıraktılar' diyecek, böylece kendini haklı gösterecek. Ama biz bu tuzağa düşmeyiz. Kadro dışı kalmasını gerektirecek birçok neden var. Hem de delilleriyle" dediler.
Emre BOL
KENDİNİ HAKLI GÖSTERECEK
Fenerbahçeli yöneticiler, "Bu röportajları, bu açıklamaları kendini kurtarmak için yaptığını öğrendik. Yarın-bugün FIFA'lık olursak, 'Ben mutluydum. Kulüple sorun yaşamıyordum. Hiçbir neden yokken beni kadro dışı bıraktılar' diyecek, böylece kendini haklı gösterecek. Ama biz bu tuzağa düşmeyiz. Kadro dışı kalmasını gerektirecek birçok neden var. Hem de delilleriyle" dediler.
Emre BOL
- 04 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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dctrblack komik bir transfer hedefi çözemiyorum ....
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Ali Cavcav birde GS kongre üyesi.Daima GS'a karşı olumsuz davrandı.
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dctrblack carole kalitesinde adam mı 10 m € işte gs li yöneticilerde bu kafada olduğu için bu bataktalar carole suan fransada olsa 1.5 m € dan üstünde piyasası olmaz
FIFA'da koz olarak kullanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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