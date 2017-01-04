Ekici tamam
Yıldız futbolcu adım adım Fenerbahçe’ye koşuyor. Trabzonsporlu maestronun transferine artık “bitti” gözüyle bakılıyor. Masadaki üç formülden birinde anlaşma sağlanacak ve transfer resmiyet kazanacak.
Fenerbahçe'de uzun süredir aranan 10 numaranın adı iyice belli oldu: Mehmet Ekici... Yıldız futbolcuyla daha önce el sıkışan sarı-lacivertli ekipte, Trabzonspor'la da anlaşma sağlanacağına kesin gözüyle bakılıyor. Bordo-mavili takımın Belek kampına dün akşam katılan Mehmet Ekici için pazarlık masasında üç seçenek yer alıyor. Buna göre ya Aatif ya da Miroslav Stoch, Mehmet Ekici ile takas edilecek.
Bu iki formül olmazsa transfer takas olmadan para karşılığında bitirilecek. Trabzonspor'un bir önerisi daha vardı ama bu sarı-lacivertli kulüpten geri döndü. Ersun Yanal'ın çok istediği Fernandao'ya vize çıkmadı. Fenerbahçe'den gelen bilgilere göre, hangi yolla olursa olsun görüşmeler bu hafta içinde mutlaka bitirilecek. 3.5 yıllık sözleşme imzalanacak 26 yaşındaki futbolcu cuma günü de F.Bahçe kampına katılacak.
İŞTE O ÜÇ FORMÜL
Mehmet Ekici'ye karşılık Aatif gönderilecek.
Ekici gelecek, Miroslav Stoch Trabzon'a gidecek.
Ekici'ye karşılık sadece para.
KAMPTA HABER BEKLİYOR
Trabzon'la sözleşmesi Haziran'da bitecek Mehmet Ekici, dün takımın Belek kampına katıldı. Kulüplerin anlaşmasını bekleyen milli yıldız, sarı-lacivertli formayı giymek için gün sayıyor.
ÖZEL HABER / EMRE BOL
Bu iki formül olmazsa transfer takas olmadan para karşılığında bitirilecek. Trabzonspor'un bir önerisi daha vardı ama bu sarı-lacivertli kulüpten geri döndü. Ersun Yanal'ın çok istediği Fernandao'ya vize çıkmadı. Fenerbahçe'den gelen bilgilere göre, hangi yolla olursa olsun görüşmeler bu hafta içinde mutlaka bitirilecek. 3.5 yıllık sözleşme imzalanacak 26 yaşındaki futbolcu cuma günü de F.Bahçe kampına katılacak.
İŞTE O ÜÇ FORMÜL
Mehmet Ekici'ye karşılık Aatif gönderilecek.
Ekici gelecek, Miroslav Stoch Trabzon'a gidecek.
Ekici'ye karşılık sadece para.
KAMPTA HABER BEKLİYOR
Trabzon'la sözleşmesi Haziran'da bitecek Mehmet Ekici, dün takımın Belek kampına katıldı. Kulüplerin anlaşmasını bekleyen milli yıldız, sarı-lacivertli formayı giymek için gün sayıyor.
ÖZEL HABER / EMRE BOL
- 04 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:54
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Popov için teklif 3 milyon’a çıkarıldı
Toplam 5
Yorum
dctrblack komik bir transfer hedefi çözemiyorum ....
- İlhan Cavcav: 4 milyon euro da verseler...
Toplam 28
Yorum
Ali Cavcav birde GS kongre üyesi.Daima GS'a karşı olumsuz davrandı.
- Carole için 3.5 milyon euro
Toplam 18
Yorum
dctrblack carole kalitesinde adam mı 10 m € işte gs li yöneticilerde bu kafada olduğu için bu bataktalar carole suan fransada olsa 1.5 m € dan üstünde piyasası olmaz
Ekici tamam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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