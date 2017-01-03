Vesely ve Brown birbirine girdi
Spor Toto Basketbol Ligi’ndeki Fenerbahçe - Anadolu Efes mücadelesinde Jan Vesely ile Derrick Brown arasında kavga çıktı. İki oyuncu da birbirine fiziki müdahalede bulundu.
Fenerbahçe ile Anadolu Efes'i Ülker Arena'da karşı karşıya getiren mücadelede gergin anlar yaşandı.
BİRBİRLERİNE VURDULAR
Pota altında Fenerbahçe'den Jan Vesely ile Efes'ten Derrick Brown birbirine girdi. İki oyuncu da birbirine vurdu. Olay yumruklaşmaya dönmeden önce her iki takım oyuncuları araya gierek olayın büyümesini engelledi.
Maçı kısa bir süre durdu. Hakemler her iki oyuncuya da sportmenlik dışı faul verdi.
İKİ FAUL DAHA ALDI
Karşılaşmadaki gerginlik bu pozisyon sonrasında devam etti. Sinirlerine hakim olamayan Vessely peşpeşe 2 faul daha görünce 4 faule ulaştı.
Fenerbahçe koçu Zeljko Obradoviç, Çek yıldızı hemen kenara aldı.
Sinirlerine hakim olamayan Vesely, kenara geldiğinde önce çöp kutusunu tekmeledi ardından ise sulara vurdu.
- 03 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:21
- Yasin Öztekin süresiz kadro dışı bırakıldı
Toplam 44
Yorum
Dogu Beşiktaş inş yasini alır
- Eduard Sobol Beşiktaş'ta
Toplam 20
Yorum
ÇARŞI VELİ Taraftar transfer istemiyor aracılar istiyor taraftar istiyormuş gibi algı yaratıp sakat ve işe yaramaz oyuncuları 10 misline topluyorlar
- Eduard Sobol Beşiktaş'ta
Toplam 20
Yorum
eraycan 3 kulvar için tarnsfer şart caner sezonu kapttı mecburen tarnsfer yapılacak yerli yabancı kadro geniş tutulmalı eksik yerlere oyuncu şart eldeki imkanları kullanarak tarnsfer yapılıyor ara tarnsferde oyuncu bulmak zor önemli olan takıma katkı yapsınlar yıldız olması önemli değil bunu her zamn gördük şenol hoca yıldız almaz yaratır
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