 Transferleri kampa mutlaka yetiştirin! – Fotomaç – 03 Ocak 2017
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    03 Ocak 2017, Salı
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    Transferleri kampa mutlaka yetiştirin!

    Transferleri kampa mutlaka yetiştirin!
    Tatil için ülkesine giden 'ın transfer çalışmaları hakkında bilgi almak için sürekli idari menajer Hasan Çetinkaya'yı aradığı bildirildi. Hollandalı çalıştırıcının "Transferler 6 Ocak'taki kampa kadar mutlaka bitirilmeli. Daha sonra gelecek oyuncu işimize yaramaz" diyerek işlerin sıkı tutulmasını talep ettiği kaydedildi. Transfer konularıyla bizzat başkan Aziz Yıldırım'ın ilgilendiği de gelen haberler arasında.
    1. 03 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:12
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