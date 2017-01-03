 Robin Quaison için bir iddia da Çizme’den – Fotomaç – 03 Ocak 2017
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    03 Ocak 2017, Salı
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    için bir iddia da Çizme’den

    Robin Quaison için bir iddia da Çizme’den

    ’nun İsveçli 10 numarasını İtalyanlar da ’ye yazdı. Ancak bu transferde en şanslı kulüp Hoffenheim.

    Serie A ekiplerinden Palermo ile olan kontratı sezon sonu bitecek olan Robin Quaison ile ilgilenen kulüpler arasında Fenerbahçe'nin de bulunduğu belirtildi. Corriere dello Sport'a göre, 23 yaşındaki oyuncuyu kapmaya en yakın kulüp Hoffenheim. Haberde; Sassuolo, Atalanta ve Fenerbahçe'nin de Gana asıllı İsveçli orta saha oyuncusunun peşinde olduğu vurgulandı. İsveç basını da Kanarya'nın Quaison'u yakından takip ettiğini duyurmuştu.
    1. 03 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:03
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