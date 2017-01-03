''Oyuncular basketbol için varlar!''
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında sahasında Anadolu Efes'i 81-75 yenen Fenerbahçe'nin başantrenörü Zeljko Obradovic, bu sezon lacivert-beyazlı ekibe karşı üçüncü kez sahaya çıktıklarını ve maçtan önce rakiplerine karşı nasıl oynamaları gerektiğini bildiklerini söyledi.
Ülker Sports Arena'da oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, Anadolu Efes'in fizik gücünü çok kullanan bir takım olduğunu belirterek, "Tam saha pres yapıyorlar ve agresif oynayarak rakibi zora sokuyorlar. Biz maçı üçüncü çeyrekte değiştirdik. Savunma açısından iyi oynadık. Takım çok çalışıyor ve bu sayede maçı kazanmayı başardık. Oyuncular basketbol için varlar. Bu onların işi. Başka bir şey yapmak için burada değiller. Bunu anladıkları zaman herkes için daha iyi olacak. Şu anda en büyük sorunlarımızdan bir tanesi bu. Herkesin sakin olup kendisinden daha çok takımı ve hepimizi düşünmesi gerekiyor. Anadolu Efes'i tebrik ediyorum. Maçın sonuna kadar mücadele ettiler." diye konuştu.
ANADOLU EFES CEPHESİ
Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic ise Fenerbahçe'nin, maça kendilerinden daha sert başladığını dile getirdi.
Sarı-lacivertli takımı galibiyetinden dolayı kutlayan Perasovic, şunları söyledi:
"Fenerbahçe, maça üç sayılık basketlerle başladı. Biz de iyi mücadele ettik ve maç hep başa baş gitti. THY Avrupa Ligi'ndeki gibi bir maç oldu. Öne geçmemiz gereken yerlerde takım olarak nasıl tepki vereceğimizi bilemedik ve son çeyreğe avantajlı girdiler. Mücadele ettiğimiz ve öne geçmemiz gereken yerlerde farkı korudular. Altı sayı büyük bir fark değil. Kendi evimizde oynayacağımız maçta mücadelemizi ortaya koyacağız. Hakemler maçı iki taraf için de kötü yönettiler. Kendi oyuncuma tepki gösterince teknik faul alıyorum. İki takım da THY Avrupa Ligi'nde oynuyor. Belki bize biraz daha özen göstermeleri gerekiyor."
Anadolu Efes'in oyuncularından Can Maxim Mutaf da maçta başa baş mücadele ettiklerini ama kritik yerlerde yaptıkları hatalarla müsabakadan mağlup ayrıldıklarını aktardı.
- 03 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:20
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Toplam 44
Yorum
Dogu Beşiktaş inş yasini alır
- Eduard Sobol Beşiktaş'ta
Toplam 20
Yorum
ÇARŞI VELİ Taraftar transfer istemiyor aracılar istiyor taraftar istiyormuş gibi algı yaratıp sakat ve işe yaramaz oyuncuları 10 misline topluyorlar
- Eduard Sobol Beşiktaş'ta
Toplam 20
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eraycan 3 kulvar için tarnsfer şart caner sezonu kapttı mecburen tarnsfer yapılacak yerli yabancı kadro geniş tutulmalı eksik yerlere oyuncu şart eldeki imkanları kullanarak tarnsfer yapılıyor ara tarnsferde oyuncu bulmak zor önemli olan takıma katkı yapsınlar yıldız olması önemli değil bunu her zamn gördük şenol hoca yıldız almaz yaratır
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