Navas yarışı
İspanyol ve İngiliz basınında yer alan haberlere göre; 31 yaşındaki yıldıza Milan, İnter ve eski kulübü Sevilla da talip. Manchester City, Navas’ı 20 milyon euro’ya satmak istiyor. Bu rakam F.Bahçe için imkansız. Farklı seçenekler masada.
SEVİLLA'YA YAKIN
Milan, İnter ve Sevilla'nın yanı sıra F.Bahçe'nin de 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu gündeminde tuttuğu iddia ediliyor. İspanyol basını, Navas'ın eski kulübü Sevilla'ya daha yakın durduğunu, F.Bahçe, Milan ve İnter'in şansının az olduğunu yazıyor.
İngilizler de Fenerbahçe'nin Jesus Navas'ı transfer etmek istediğini iddia etti. Ancak konuşulan rakamlar gerçeklikten uzak görünüyor. Pep Guardiola'nın 20 karşılaşmada 957 dakika görev verdiği Navas'ı devre arasında elinden çıkarmak isteyen Manchester City yönetiminin, 20 milyon euro bonservis istediği ileri sürüldü.
RAKAM ÇOK UÇUK
Fenerbahçe'nin bu parayı vermesi imkansız. Milan, İnter ve Sevilla için de öyle... Jesus Navas'ı transfer etmek isteyen bu dört kulübün, değişik kiralama ve satın alma seçenekleriyle City ile masaya oturduğu, oyuncunun ise düzenli oynamak için tüm seçenekleri değerlendirdiği vurgulanıyor.
1 AY ÖNCE DEŞİFRE OLMUŞTU
İspanyol AS gazetesi, geçen aralık ayının başında Fenerbahçe'nin Navas için 4 yıllık bir teklif yaptığını yazmıştı. İngiliz TalkSpor radyosu da İspanyol kanat oyuncusunun devre arasında sarı-lacivertli takımın yolunu tutabileceğini duyurmuştu. Sıkı rakipleri olan Fenerbahçe'nin bu transferi bitirmesi oldukça zor görünüyor. Navas'ın transfer edilmesi halinde Lens'in sol kanata geçeceği, yeni transfer Karavayev'in ise bu iki isme alternatif olacağı belirtiliyor. Kanarya, Shakhtar'ın sol açığı Taison'la da ilgileniyor.
- 03 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:35
- Yasin Öztekin süresiz kadro dışı bırakıldı
Toplam 44
Yorum
Dogu Beşiktaş inş yasini alır
- Eduard Sobol Beşiktaş'ta
Toplam 20
Yorum
ÇARŞI VELİ Taraftar transfer istemiyor aracılar istiyor taraftar istiyormuş gibi algı yaratıp sakat ve işe yaramaz oyuncuları 10 misline topluyorlar
- Eduard Sobol Beşiktaş'ta
Toplam 20
Yorum
eraycan 3 kulvar için tarnsfer şart caner sezonu kapttı mecburen tarnsfer yapılacak yerli yabancı kadro geniş tutulmalı eksik yerlere oyuncu şart eldeki imkanları kullanarak tarnsfer yapılıyor ara tarnsferde oyuncu bulmak zor önemli olan takıma katkı yapsınlar yıldız olması önemli değil bunu her zamn gördük şenol hoca yıldız almaz yaratır
Navas yarışı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.