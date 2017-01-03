 ‘Kocaman’ bir umut – Fotomaç – 03 Ocak 2017
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    03 Ocak 2017, Salı
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    ‘Kocaman’ bir umut

    ‘Kocaman’ bir umut

    için ’ın takımı ’dan teklif bekleniyor.

    'ye bir türlü müşteri bulamayan F.Bahçe'nin bir umudu da ... Nijeryalı oyuncunun, elini öpecek kadar saygı duyduğu Kocaman'ın istemesi durumunda Konyaspor'a gitmeye sıcak baktığı öğrenildi. Ancak Emenike'yi F.Bahçe'ye ilk aldıran isim olan tecrübeli hoca, şu ana kadar bu oyuncu için bir hamle yapmadı. Emenike'yi transfer edecek kulüp, 29 yaşındaki futbolcunun 6 aylık kazancı olan 1 milyon 250 bin euro'yu ödemek zorunda.

    LOKOMOT İV'DEN SES ÇI KMIYOR
    Advocaat, kadro dışı bırakılan Emenike'nin takıma dönüşüne kesinlikle onay vermiyor. Spartak Moskova'nın transferinden vazgeçtiği Emenike'ye en son Lokomotiv Moskova talip olmuştu. Ancak Rus ekibi şu ana kadar resmi hiçbir başvuruda bulunmadı.
    1. 03 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:52
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