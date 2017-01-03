Kefili Hasan Ali
Avrupa Ligi’ndeki ilk Zorya maçında teknik heyetin dikkatini çeken 24 yaşındaki kanat oyuncusu, rövanşta ciddi şekilde izlenip beğenilince transfere karar verildi.
PERŞEMBE YA DA CUMA GÜNÜ İMZAYI ATIYOR
Sezonun ilk yarısını Zorya'da kiralık olarak geçiren Karavayev'in perşembe ya da cuma günü sözleşmeye imza atıp ardından takım kampına katılacağı öğrenildi.
BAŞLADIĞI İŞİ BİTİRİR
Ukraynalı gazeteci Vasly Pekhno, yakından tanıdığı Fenerbahçe'nin yeni transferi Karavayev'e övgüler yağdırdı. Pekhno, "Onun en büyük özelliği hızı ve son dokunuşlarıdır. Başladığı atağı bitirir. Hem skor yapar hem de gol attırır. Shakhtar Donetsk, onunla ilgili önemli planlar yapıyor. O nedenle daha önce Avrupa'dan gelen büyük teklifleri değendirmeyip Zorya'ya kiralamışlardı" şeklinde konuştu.
Emre BOL
- 03 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:47
- Yasin Öztekin süresiz kadro dışı bırakıldı
Toplam 44
Yorum
Dogu Beşiktaş inş yasini alır
- Eduard Sobol Beşiktaş'ta
Toplam 20
Yorum
ÇARŞI VELİ Taraftar transfer istemiyor aracılar istiyor taraftar istiyormuş gibi algı yaratıp sakat ve işe yaramaz oyuncuları 10 misline topluyorlar
- Eduard Sobol Beşiktaş'ta
Toplam 20
Yorum
eraycan 3 kulvar için tarnsfer şart caner sezonu kapttı mecburen tarnsfer yapılacak yerli yabancı kadro geniş tutulmalı eksik yerlere oyuncu şart eldeki imkanları kullanarak tarnsfer yapılıyor ara tarnsferde oyuncu bulmak zor önemli olan takıma katkı yapsınlar yıldız olması önemli değil bunu her zamn gördük şenol hoca yıldız almaz yaratır
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