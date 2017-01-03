''İstanbul’da rahatım''
F.Bahçe'nin Anadolu Efes'i 81-75 yendiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Datome, yaşanan terör olaylarıyla ilgili bir soru üzerine İstanbul'da çok rahat olduğunu ifade ederek, ders gibi ifadeler kullandı. İtalyan sporcu, "Terör sadece İstanbul'un değil, dünyanın genel bir problemi. İstanbul çok güzel bir şehir, keşfedilecek çok yer var. İstanbul'da çok rahatım ve enerji bulduğum sürece de gezmeye devam edeceğim. Olan olaylar çok kötü, Türkiye adına çok kötü hissediyoruz. Halbuki ne kadar güzel bir ülke, hem kültür, hem tarih açısından. Umarım artık daha farklı şeyler olur, güzel şeyler olur" dedi.
- 03 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:20
- Yasin Öztekin süresiz kadro dışı bırakıldı
Toplam 44
Yorum
Dogu Beşiktaş inş yasini alır
- Eduard Sobol Beşiktaş'ta
Toplam 20
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ÇARŞI VELİ Taraftar transfer istemiyor aracılar istiyor taraftar istiyormuş gibi algı yaratıp sakat ve işe yaramaz oyuncuları 10 misline topluyorlar
- Eduard Sobol Beşiktaş'ta
Toplam 20
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eraycan 3 kulvar için tarnsfer şart caner sezonu kapttı mecburen tarnsfer yapılacak yerli yabancı kadro geniş tutulmalı eksik yerlere oyuncu şart eldeki imkanları kullanarak tarnsfer yapılıyor ara tarnsferde oyuncu bulmak zor önemli olan takıma katkı yapsınlar yıldız olması önemli değil bunu her zamn gördük şenol hoca yıldız almaz yaratır
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