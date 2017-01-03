''İstanbul’da rahatım''

F.Bahçe'nin Anadolu Efes'i 81-75 yendiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Datome, yaşanan terör olaylarıyla ilgili bir soru üzerine İstanbul'da çok rahat olduğunu ifade ederek, ders gibi ifadeler kullandı. İtalyan sporcu, "Terör sadece İstanbul'un değil, dünyanın genel bir problemi. İstanbul çok güzel bir şehir, keşfedilecek çok yer var. İstanbul'da çok rahatım ve enerji bulduğum sürece de gezmeye devam edeceğim. Olan olaylar çok kötü, Türkiye adına çok kötü hissediyoruz. Halbuki ne kadar güzel bir ülke, hem kültür, hem tarih açısından. Umarım artık daha farklı şeyler olur, güzel şeyler olur" dedi.