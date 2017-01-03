 ''İkinci yarıda uçacağım'' – Fotomaç – 03 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Ocak 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    ''İkinci yarıda uçacağım''

    ''İkinci yarıda uçacağım''

    Ligin ilk yarısında beklenen performansı sergileyemeyen milli futbolcu, “Beni ikinci yarıda görün. Uçacağım” dedi.

    Fenerbahçe'deki ilk sezonunda 43 resmi maçta 7 gol, 6 asistlik performans sergileyen , bu sezon ise görev aldığı 18 karşılaşmada sadece 3 asist yapabildi. İlk yarıda istediklerini yapamadığı için üzgün olduğunu dile getiren 29 yaşındaki futbolcu, "Benden beklentilerin büyük olduğunu biliyorum. Devre arasında çok iyi çalışacağım" dedi.

    HER ŞEY FARKLI OLACAK
    Takım olarak şampiyonluğa inançlarının tam olduğunu vurgulayan milli futbolcu, "Kadromuz çok iyi ve takım içinde müthiş bir rekabet var. Verilen şansları iyi kullanamamış olabilirim ama ikinci yarı her şey farklı olacak. Beni ikinci yarıda görün. Yeniden eski Volkan Şen olacağım. Uçuşa geçeceğim" diye konuştu.
    1. 03 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:50
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''İkinci yarıda uçacağım'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.