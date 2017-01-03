F.Bahçe'nin kamp programı belli oldu
Fenerbahçe, sezonun ikinci bölümünün hazırlıklarına 6 Ocak Cuma günü başlayacak.
Fenerbahçe, 12 Ocak Perşembe gününe kadar kampa gireceği Antalya'da 2 hazırlık maçı yapacak.
Sarı-lacivertliler, ilk hazırlık maçını 8 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Hollanda'nın Go Ahead Eagles, ikinci hazırlık karşılaşmasını da 11 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de Arnavutluk'un Partizani ekibiyle oynayacak. İki müsabaka da Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda yapılacak.
Fenerbahçe, 12 Ocak Perşembe günü kamp çalışmasını tamamlayarak İstanbul'a dönecek.
- 03 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 16:04
- Kefili Hasan Ali
Toplam 6
Yorum
artist bence fb bu oyuncunun bonservisi ile kiralanmalı sonra lens gibi pişman olmayalım
- Shenhua’dan Demba Ba’ya izin
Toplam 13
Yorum
constantineBjk Fb nin Sow u alması gibi bizimde Demba ba yı böle bi süreçte takıma katmamız yanlış olmaz,bu tür adamlar takım için oynuyo,o kadar şarkılar türküler yazdık,bi sezonluk aşk bize yetmez
- Galatasaray, Salih Dursun'u KAP'a bildirdi
Toplam 3
Yorum
aslan Salih dursun sabridendemi kötü nerde işe yaramaz yönetim ve teknik heyet varsa bizde.!!!!!
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