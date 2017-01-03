 F.Bahçe formasını gururla giyiyorum – Fotomaç – 03 Ocak 2017
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    03 Ocak 2017, Salı
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    F.Bahçe formasını gururla giyiyorum

    F.Bahçe formasını gururla giyiyorum

    Martin? Skrtel, Liverpool'dan ayrılıp sarı-lacivertli ekibi tercih ettiği için çok doğru bir karar verdiğini söyledi.

    Slovak basınına konuşan 32 yaşındaki savunma oyuncusu, " her türlü övgüyü hak eden bir kulüp. Bu kulübün formasını gururla taşıyorum" dedi. Sıralamadaki yerlerinin kimseyi şaşırtmaması gerektiğini savunan Skrtel, "Şu an bulunduğumuz konum, ilk haftalarda kaybettiğimiz kayıplardan kaynaklı. İkinci yarı ligi domine edeceğiz" diye konuştu.
    1. 03 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:02
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