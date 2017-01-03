Eleştirilmek hayırlı oldu
Hasan Ali, FB TV'ye yaptığı açıklamada şampiyonluk şanslarını ve ligin ikinci yarısını değerlendirdi.
LİDER ÇIKMAK ÖNEMLİYDİ
"Avrupa'da Şampiyonlar Ligi kalitesinde bir gruptan lider çıktık. Bu bizim için önemliydi. Takım adına kupalar kaldırmayı hedefliyoruz. Son senelerde istediğimiz kupaları alamadık. Yarıştığımız her kulvarda kupa kazanmak istiyoruz. Kendi adıma da ilk devre çoğu maçta 11'de çıktım. İkinci devrede de aynı performansla katkı vermek istiyorum."
- 03 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:11
- Yasin Öztekin süresiz kadro dışı bırakıldı
Toplam 44
Yorum
Dogu Beşiktaş inş yasini alır
- Eduard Sobol Beşiktaş'ta
Toplam 20
Yorum
ÇARŞI VELİ Taraftar transfer istemiyor aracılar istiyor taraftar istiyormuş gibi algı yaratıp sakat ve işe yaramaz oyuncuları 10 misline topluyorlar
- Eduard Sobol Beşiktaş'ta
Toplam 20
Yorum
eraycan 3 kulvar için tarnsfer şart caner sezonu kapttı mecburen tarnsfer yapılacak yerli yabancı kadro geniş tutulmalı eksik yerlere oyuncu şart eldeki imkanları kullanarak tarnsfer yapılıyor ara tarnsferde oyuncu bulmak zor önemli olan takıma katkı yapsınlar yıldız olması önemli değil bunu her zamn gördük şenol hoca yıldız almaz yaratır
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