Antalya kampında 2 özel maç
Fenerbahçe, cuma günü başlayacak Antalya kampında Go Ahead Eagles ve Partizani Tirana ile karşılaşacak.
2. RAKİP ARNAVUTLUK'TAN
Kanarya ikinci hazırlık maçında ise 11 Ocak Salı akşamı saat 20.00'de Arvavutluk'un Partizani Tirana takımıyla karşılaşacak. Kendi liginde şampiyonluk mücadelesi veren Partizani mücadelesi ise saat 20.00'de başlayacak. Fenerbahçe'nin ikinci yarı öncesi oynayacağı bu iki karşılaşmayı da D Smart naklen yayınlayacak.
ARA VERMEDEN DEVAM EDECEK!
Kampta oynanacak bu iki karşılaşmanın ardından sarı-lacivertliler, yoğun lig ve kupa temposuna devam edecek. 12 Ocak'ta Antalya Belek kampını tamamlayıp İstanbul'a dönecek olan sarı-lacivertliler, 14 ya da 15 Ocak'ta Süper Lig mücadelesinde Kadıköy'de Adanaspor'u konuk edecek. Sarı Kanaryalar, Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu 5. hafta mücadelesinde ise 17-18 Ocak'ta Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak.
- 03 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:04
- Yasin Öztekin süresiz kadro dışı bırakıldı
Toplam 44
Yorum
Dogu Beşiktaş inş yasini alır
- Eduard Sobol Beşiktaş'ta
Toplam 20
Yorum
ÇARŞI VELİ Taraftar transfer istemiyor aracılar istiyor taraftar istiyormuş gibi algı yaratıp sakat ve işe yaramaz oyuncuları 10 misline topluyorlar
- Eduard Sobol Beşiktaş'ta
Toplam 20
Yorum
eraycan 3 kulvar için tarnsfer şart caner sezonu kapttı mecburen tarnsfer yapılacak yerli yabancı kadro geniş tutulmalı eksik yerlere oyuncu şart eldeki imkanları kullanarak tarnsfer yapılıyor ara tarnsferde oyuncu bulmak zor önemli olan takıma katkı yapsınlar yıldız olması önemli değil bunu her zamn gördük şenol hoca yıldız almaz yaratır
Antalya kampında 2 özel maç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.