Vesely ve Brown birbirine girdi
Spor Toto Basketbol Ligi’ndeki Fenerbahçe - Anadolu Efes mücadelesinde Jan Vesely ile Derrick Brown arasında kavga çıktı. İki oyuncu da birbirine fiziki müdahalede bulundu.
Fenerbahçe ile Anadolu Efes'i Ülker Arena'da karşı karşıya getiren mücadelede gergin anlar yaşandı.
BİRBİRLERİNE VURDULAR
Pota altında Fenerbahçe'den Jan Vesely ile Efes'ten Derrick Brown birbirine girdi. İki oyuncu da birbirine vurdu. Olay yumruklaşmaya dönmeden önce her iki takım oyuncuları araya gierek olayın büyümesini engelledi.
Maçı kısa bir süre durdu. Hakemler her iki oyuncuya da sportmenlik dışı faul verdi.
İKİ FAUL DAHA ALDI
Karşılaşmadaki gerginlik bu pozisyon sonrasında devam etti. Sinirlerine hakim olamayan Vessely peşpeşe 2 faul daha görünce 4 faule ulaştı.
Fenerbahçe koçu Zeljko Obradoviç, Çek yıldızı hemen kenara aldı.
Sinirlerine hakim olamayan Vesely, kenara geldiğinde önce çöp kutusunu tekmeledi ardından ise sulara vurdu.
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:04
- ''2 hafta müjde bekledim''
Toplam 11
Yorum
Civan Alex olmadığı sürece kim gelirse gelsin o performans ı birdaha yakalayamaz fb
- Akçay'dan Ndiaye açıklaması
Toplam 3
Yorum
manuel Trabzonspora ilac olacak bir transfer ligin en iyilerinden biri bu cocuk. Takas olarak defanstan kimi isterseler verilebilir Ugur Demirok Aykut Demir veya Mustafa Yumlu. Uzerinede 3 milyon euro verilebilir.Zarar degil kardir bu adam alinirsa.
- G.Saray'a Brezilyalı stoper!
Toplam 5
Yorum
ramo ha şöyle bize bunlarla gelin bende bunu keşke gs alsa diyordum otoviero parayla alın çalıktan vazgeçin yanınada almanyadan bir stoper alın
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