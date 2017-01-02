Vesely ve Brown birbirine girdi

Fenerbahçe ile Anadolu Efes'i Ülker Arena'da karşı karşıya getiren mücadelede gergin anlar yaşandı.

BİRBİRLERİNE VURDULAR

Pota altında Fenerbahçe'den Jan Vesely ile Efes'ten Derrick Brown birbirine girdi. İki oyuncu da birbirine vurdu. Olay yumruklaşmaya dönmeden önce her iki takım oyuncuları araya gierek olayın büyümesini engelledi.

Maçı kısa bir süre durdu. Hakemler her iki oyuncuya da sportmenlik dışı faul verdi.





İKİ FAUL DAHA ALDI

Karşılaşmadaki gerginlik bu pozisyon sonrasında devam etti. Sinirlerine hakim olamayan Vessely peşpeşe 2 faul daha görünce 4 faule ulaştı.



Fenerbahçe koçu Zeljko Obradoviç, Çek yıldızı hemen kenara aldı.

Sinirlerine hakim olamayan Vesely, kenara geldiğinde önce çöp kutusunu tekmeledi ardından ise sulara vurdu.