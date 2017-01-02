 Van Ginkel PSV’ye döndü – Fotomaç – 02 Ocak 2017
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    02 Ocak 2017, Pazartesi
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    Van Ginkel PSV’ye döndü

    Van Ginkel PSV’ye döndü
    Adı F.Bahçe ile anılan Chelsea'li orta saha oyuncusu , 'in yolunu tuttu. F.Bahçe'nin, geçen sezon da aynı takıma kiralanan 24 yaşındaki Hollandalı futbolcuyu sezon sonuna kadar kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti.
    1. 02 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:15
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