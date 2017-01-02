Özlemi bitireceğiz
İkinci yarıda üst üste 3-4 maçı kazanıp zirveye çıkabileceklerini belirten Alper: Özlediğimiz şampiyonluğu yaşamak istiyoruz.
Orta saha oyuncusu Alper Potuk, sezonun ilk yarısında lig ve Avrupa Ligi'ndeki performansları için FB TV'ye açıklamalarda bulundu ve "2017'de özlediğimiz şampiyonluğu yaşamak istiyoruz" dedi. Zor dönemler yaşadıklarını ama daha sonra aralarındaki konuşmalarla toparlandıklarını söyleyen Alper, "Zirve ile 5 puan fark kaldı. Kazanacağımız 3-4 maçla bunu kapatıp öne geçebiliriz. İlk 4 maçı üst üste kazanırsak 1 ya da 2. sıraya yerleşebiliriz" diye konuştu.
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:06
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
Toplam 31
Yorum
Sürahi Pardon hangi başarısızlıktan bahsediyoruz ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Gerçek budur Zico , Ersun Yanal , Aykut Kocaman, bunlar hepsi de başarılı ve devam etselerdi daha da başarılı olacak hocalardı.Neden gönderildiler ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Avrupa Avrupa liginde kaç maç yaptı kaç puan topladıı ve kimleri yendi Abdullah avcı , onu da bi söyle de daha başarılı mı bakalım ?
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