 Jovetic’e teklif çok – Fotomaç – 02 Ocak 2017
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    02 Ocak 2017, Pazartesi
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    ’e teklif çok

    Jovetic’e teklif çok
    'nin gündemine girdiği ileri sürülen 'e yeni bir talip çıktı. Milan ve Fiorentina ile İngiltere'den bir kulübün daha ilgilendiği belirtilen 27 yaşındaki Karadağlı golcü yü son olarak Çin ekibi Pekin Guoan ve Spartak Moskova'nın istediği iddia edildi. İnter, 1.5 yıllığına kiraladığı Jovetic'in stanı alma opsiyonunu kullanmayınca Manchester City'ye gere göndermişti.
    1. 02 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:17
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