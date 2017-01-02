Jovetic’e teklif çok
Fenerbahçe'nin gündemine girdiği ileri sürülen Jovetic'e yeni bir talip çıktı. Milan ve Fiorentina ile İngiltere'den bir kulübün daha ilgilendiği belirtilen 27 yaşındaki Karadağlı golcü yü son olarak Çin ekibi Pekin Guoan ve Spartak Moskova'nın istediği iddia edildi. İnter, 1.5 yıllığına kiraladığı Jovetic'in stanı alma opsiyonunu kullanmayınca Manchester City'ye gere göndermişti.
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
Toplam 31
Yorum
Sürahi Pardon hangi başarısızlıktan bahsediyoruz ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Gerçek budur Zico , Ersun Yanal , Aykut Kocaman, bunlar hepsi de başarılı ve devam etselerdi daha da başarılı olacak hocalardı.Neden gönderildiler ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Avrupa Avrupa liginde kaç maç yaptı kaç puan topladıı ve kimleri yendi Abdullah avcı , onu da bi söyle de daha başarılı mı bakalım ?
Jovetic’e teklif çok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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