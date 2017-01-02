 F.Bahçe Anadolu Efes'i devirdi – Fotomaç – 02 Ocak 2017
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    02 Ocak 2017, Pazartesi
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    F.Bahçe Anadolu Efes'i devirdi

    F.Bahçe Anadolu Efes'i devirdi

    Spor Toto Basketbol Ligi 13. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Anadolu Efes'i 81-75 mağlup etti.

    Fenerbahçe bu sonuçla birlite iç sahadaki 26. lig maçından da galibiyetle ayrıldı.

    Ayrıntılar geliyor...

    1. 02 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:56
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