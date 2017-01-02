F.Bahçe Anadolu Efes'i devirdi
Spor Toto Basketbol Ligi 13. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Anadolu Efes'i 81-75 mağlup etti.
Fenerbahçe bu sonuçla birlite iç sahadaki 26. lig maçından da galibiyetle ayrıldı.
Ayrıntılar geliyor...
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:56
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Toplam 5
Yorum
ramo ha şöyle bize bunlarla gelin bende bunu keşke gs alsa diyordum otoviero parayla alın çalıktan vazgeçin yanınada almanyadan bir stoper alın
- "Ben çok özel bir oyuncuyum"
Toplam 6
Yorum
mamel Yildirim Demiroren zamanindaki Besiktas cikti piyasaya gene.Senol Besiktas icin sansti topculari degerlendirip iyi fiyatlara satip gercekten yetenekli topcular alabilmesi icin. Gozuken o ki topculardan para yemeye baslamis yonetimdekiler. Babel Cinde bile bu paralara oynayamaz. Iddaa ediyorum bu paranin yarisi yonetimden 2 3 kisinin cebine inecektir. Turkiyede bu yuzden futbol basarisi imkansiz.
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Toplam 18
Yorum
manuel Yildirim Demiroren zamanindaki Besiktas cikti piyasaya gene.Senol Besiktas icin sansti topculari degerlendirip iyi fiyatlara satip gercekten yetenekli topcular alabilmesi icin. Gozuken o ki topculardan para yemeye baslamis yonetimdekiler. Babel Cinde bile bu paralara oynayamaz. Iddaa ediyorum bu paranin yarisi yonetimden 2 3 kisinin cebine inecektir. Turkiyede bu yuzden futbol basarisi imkansiz.
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