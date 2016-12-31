''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
Sarı-lacivertliler, Bursaspor maçında taraftarların yol açtığı “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle PFDK’ya sevk edilmesine rağmen Beşiktaş’a neden ceza verilmediğini sorarken, “TFF Hukuk Kurulu’nun bu karara itiraz edip etmediğinin” aydınlanmasını istedi... Söz konusu yazıda, Futbol Federasyonu'nda görevli hukukçularının bazılarının Demirören Grubu'na bağlı şirketlerde çalıştığı, bazılarının ise Beşiktaş'ta görev almış kişilerin akrabası olduğu ileri sürüldü, endişelerin değerlendirilmesini talep etti.
BASIN ÖYLE YAZDI
"Beşiktaş'la Bursaspor arasında oynanan lig maçında söz konusu takımların taraftarlarının 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle her iki takım PFDK'ya sevk edilmiştir. PFDK, 15.12.2016 tarihli toplantıda ceza tayinine yer olmadığına karar vermiştir. PFDK'nın söz konusu kararının gerekçesinin 'müsabakadan sonra Vodafone Arena civarında meydana gelen elim terör olayı' olduğu basında yer almıştır. Bu kararın ardından basında; TFF'nin yöneticilerinin bu durumun vicdanları rahatsız edebileceğini değerlendirerek ve bu değerlendirme sonucunda TFF Hukuk Kurulu'nun PFDK'nın kararına karşı TFF Tahkim Kurulu'na itirazda bulunduğuna ilişkin haberle çıkmıştır.
'BİZE BİLDİRİN'
Söz konusu başvurunun akıbeti ile alakalı olarak herhangi bir hususa tesadüf edilmemiştir. PFDK'nın 'skandal nitelikte' bu kararı ile alakalı olarak PFDK başkan ve üyeleri hakkında bir tasarrufunuzun bulunup bulunmadığı, TFF Hukuk Kurulu tarafından PFDK'nın kararına karşı bir başvuru yapılıp yapılmadığı, başvuru yapılmadıysa yapılmama nedeninin tarafımıza bildirilmesini saygı ile arz ederiz."
'AKRABA HUKUKÇULAR'
TFF'ye gönderilen Aziz Yıldırım imzalı yazıda, TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı olmakla suçlanıyor. İşte yazıdaki o bölüm: "PFDK ve TFF Tahkim Kurulu başta olmak üzere TFF hukuk organlarının; bir bölümü Demirören Grubu'na bağlı şirketlerde geçmişte ve/veya halen çalışmakta olan hukukçulardan, bir bölümünün ise Beşiktaş Kulübü'nde görev yapmış kişilerin yakın akrabaları olan hukukçulardan oluştuğu futbol kamuoyu tarafından bilinen bir gerçektir. Bu kişiler ile oluşan kurulların tarafsızlığı ve kararlarının adaletli olup olmadığı noktasında ciddi endişeler taşıdığımızı bilmenizi isteriz. Talebimizin bu endişemiz çerçevesinde değerlendirilmesi en büyük beklentimizdir.
Fenerbahçe Kulübü, Başkan Aziz Yıldırım imzasının yer aldığı yazılı belgeyi Futbol Federasyonu'na gönderip değerlendirilmesini istedi.
- 31 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:24
- Aziz Yıldırım'dan PFDK'ya sert tepki!
Toplam 15
Yorum
beko biride çıkıp şu adamı uyarmazmı yıldırım demirören kaç yıldır tff de baştada beşiktaşlılar çokta neden beşiktaş 1 kez şampıyon oldu.Algı yapmayın başarısızlıklarınızı gizlemek içinde yer aramayın
- ''Tek hedefimiz şampiyonluk''
Toplam 5
Yorum
Düsseldorf'lu Beşiktaş'ın 1 Maç eksik ve 8 puanlık farkla ilk yarıyı birirdigi 2005 sezonunda, Fb'nin nasıl şampiyon oldugunu ,, Samsun maçına atanan papila'yla dedigin gibi SKANDAL 5 kırmızı kartla Besiktas'ın macı kaybetmesinden sonra basına,, " MAÇ,, MASA BAŞINDA KAZANILIR" diye neden demeç verdigini açıklarsan , cavabın en kralini alırsın !
- ''Tek hedefimiz şampiyonluk''
Toplam 5
Yorum
EGE BU ADAM KALMALI EN AZ İKİNCİ YARIDA 10-15 GOL ARALIĞINDA OLUR.
''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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