 Satamazsa kiralayacak – Fotomaç – 31 Aralık 2016
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    31 Aralık 2016, Cumartesi
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    Satamazsa kiralayacak

    Satamazsa kiralayacak
    Advocaat'ın kadroda düşünmediği Stoch'a Süper Lig'den teklifler geldiği ancak yönetimin kiralama yolunu ikinci plana koyduğu ifade edildi. Slovak futbolcuyu satarak para kazanmak isteyen sarı-lacvertlilerin 3.5 milyon euro'luk bir bonservis belirlediği, satılmaması halinde kiraya verileceği gelen haberler arasında.
    1. 31 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:59
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