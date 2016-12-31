RvP için şok sözler
Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Danny Blind, Van Persie’yi kadroya çağırmadığı için pişman olmadığını belirterek, “Bir forvet oyun içinde daha aktif olmalı” yorumunu yaptı.
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"Ekibim ve ben şu anda Van Persie'yi yakından takip ediyoruz. Haftalık toplantılarımız var, her oyuncuyu izliyoruz. Van Persie son dönemde pozitif işler yaptı ama yine sakatlandı. Mesela Feyenoord maçında çok iyi değildi. Bir forvet olarak oyun içinde daha aktif durumda olmalısınız."
ÇIKIŞI YETERLİ DEĞİL
Blind, Robin Van Persie'nin F.Bahçe'de yakaladığı çıkışın milli takım için yeterli olmadığını savundu. RvP, milli takım formasını son olarak 13 Ekim 2015'teki Çek Cumhuriyeti mücadelesinde giymişti.
- 31 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:52
- Aziz Yıldırım'dan PFDK'ya sert tepki!
Toplam 15
Yorum
beko biride çıkıp şu adamı uyarmazmı yıldırım demirören kaç yıldır tff de baştada beşiktaşlılar çokta neden beşiktaş 1 kez şampıyon oldu.Algı yapmayın başarısızlıklarınızı gizlemek içinde yer aramayın
- ''Tek hedefimiz şampiyonluk''
Toplam 5
Yorum
Düsseldorf'lu Beşiktaş'ın 1 Maç eksik ve 8 puanlık farkla ilk yarıyı birirdigi 2005 sezonunda, Fb'nin nasıl şampiyon oldugunu ,, Samsun maçına atanan papila'yla dedigin gibi SKANDAL 5 kırmızı kartla Besiktas'ın macı kaybetmesinden sonra basına,, " MAÇ,, MASA BAŞINDA KAZANILIR" diye neden demeç verdigini açıklarsan , cavabın en kralini alırsın !
- ''Tek hedefimiz şampiyonluk''
Toplam 5
Yorum
EGE BU ADAM KALMALI EN AZ İKİNCİ YARIDA 10-15 GOL ARALIĞINDA OLUR.
RvP için şok sözler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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