Obradovic küplere bindi
- 31 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:08
- Aziz Yıldırım'dan PFDK'ya sert tepki!
Toplam 15
Yorum
beko biride çıkıp şu adamı uyarmazmı yıldırım demirören kaç yıldır tff de baştada beşiktaşlılar çokta neden beşiktaş 1 kez şampıyon oldu.Algı yapmayın başarısızlıklarınızı gizlemek içinde yer aramayın
- ''Tek hedefimiz şampiyonluk''
Toplam 5
Yorum
Düsseldorf'lu Beşiktaş'ın 1 Maç eksik ve 8 puanlık farkla ilk yarıyı birirdigi 2005 sezonunda, Fb'nin nasıl şampiyon oldugunu ,, Samsun maçına atanan papila'yla dedigin gibi SKANDAL 5 kırmızı kartla Besiktas'ın macı kaybetmesinden sonra basına,, " MAÇ,, MASA BAŞINDA KAZANILIR" diye neden demeç verdigini açıklarsan , cavabın en kralini alırsın !
- ''Tek hedefimiz şampiyonluk''
Toplam 5
Yorum
EGE BU ADAM KALMALI EN AZ İKİNCİ YARIDA 10-15 GOL ARALIĞINDA OLUR.
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