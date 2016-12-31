Obradovic küplere bindi

F.Bahçe Erkek Basketbol Takımı Olympiakos'a 71-62 yenilirken, coach Obradovic isim vermeden bazı oyuncularını suçladı. Obra, "Bazı oyuncularımız maçın kaybedilmesine rağmen reaksiyon gösteriyorlar, bazılarını değiştirmek ise mümkün değil. Önemli kararlar almalıyız" dedi.