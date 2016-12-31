 Moussa Sow iki maç yok – Fotomaç – 31 Aralık 2016
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    31 Aralık 2016, Cumartesi
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    iki maç yok

    Moussa Sow iki maç yok
    F.Bahçe'nin golcü oyuncusu takımının en az iki maçında forma giyemeycek. 14 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında Gabon'da düzenlenecek olan Afrika Kupası için Senegal milli Takımı'na çağrılan Sow, Adanaspor ve Medipol Başakşehir maçlarında oynayamayacak. Sow, Senegal'in gruptan çıkması halinde Kayserispor ile oynanacak karşılaşmada da F.Bahçe formasını giyemeyecek.
    1. 31 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:12
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