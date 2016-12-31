 Juan Mata Fener'e – Fotomaç – 31 Aralık 2016
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    31 Aralık 2016, Cumartesi
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    Fener'e

    Juan Mata Fener'e

    Önceki gece kupa maçından sonra yönetim ile Advocaat geç saatlere kadar transfer toplantısı yaptı. "Nokta atışı yapmalıyız" diyen Hollandalı teknik adam, Manchester United'ın İspanyol yıldızının adını verdi.

    Israrla kaliteli bir 10 numara isteyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, ilk tercihi olan Depay'ın transferinin zora girmesi üzerine, yine Manchester United'ın bir başka yıldızı Juan Mata'nın adını verdi. Hollandalı hoca, önceki gece oynanan Menemen Belediye maçı sonrası yönetimle transfer toplantısı yaptı. Advocaat, geç saatlere kadar süren zirvede, direkt oynayabilecek ve takıma katkı sağlayacak kalitede bir orta saha oyuncusu isteğini yineledi.

    "Transer yapmak için transfer istemiyorum. Kesinlikle nokta atışı yapmalıyız" diyen Hollandalı hoca, Depay'dan sonra gönlünden geçen ismin Juan Mata olduğunu da söyledi. 28 yaşındaki futbolcunun yüksek bonservis bedeli nedeniyle ancak kiralık olarak kadroya katılması söz konusu. Manchester United'ın hocası Mourinho'nun, daha önce Chelsea'den gönderdiği Mata'nın ara transferde kiralık verilmesine yeşil ışık yakabileceği
    belirtildi.



    Emre BOL
    1. 31 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:49
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