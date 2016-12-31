Juan Mata Fener'e
Önceki gece kupa maçından sonra yönetim ile Advocaat geç saatlere kadar transfer toplantısı yaptı. "Nokta atışı yapmalıyız" diyen Hollandalı teknik adam, Manchester United'ın İspanyol yıldızının adını verdi.
"Transer yapmak için transfer istemiyorum. Kesinlikle nokta atışı yapmalıyız" diyen Hollandalı hoca, Depay'dan sonra gönlünden geçen ismin Juan Mata olduğunu da söyledi. 28 yaşındaki futbolcunun yüksek bonservis bedeli nedeniyle ancak kiralık olarak kadroya katılması söz konusu. Manchester United'ın hocası Mourinho'nun, daha önce Chelsea'den gönderdiği Mata'nın ara transferde kiralık verilmesine yeşil ışık yakabileceği
belirtildi.
Emre BOL
- 31 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:49
- Aziz Yıldırım'dan PFDK'ya sert tepki!
Toplam 15
Yorum
beko biride çıkıp şu adamı uyarmazmı yıldırım demirören kaç yıldır tff de baştada beşiktaşlılar çokta neden beşiktaş 1 kez şampıyon oldu.Algı yapmayın başarısızlıklarınızı gizlemek içinde yer aramayın
- ''Tek hedefimiz şampiyonluk''
Toplam 5
Yorum
Düsseldorf'lu Beşiktaş'ın 1 Maç eksik ve 8 puanlık farkla ilk yarıyı birirdigi 2005 sezonunda, Fb'nin nasıl şampiyon oldugunu ,, Samsun maçına atanan papila'yla dedigin gibi SKANDAL 5 kırmızı kartla Besiktas'ın macı kaybetmesinden sonra basına,, " MAÇ,, MASA BAŞINDA KAZANILIR" diye neden demeç verdigini açıklarsan , cavabın en kralini alırsın !
- ''Tek hedefimiz şampiyonluk''
Toplam 5
Yorum
EGE BU ADAM KALMALI EN AZ İKİNCİ YARIDA 10-15 GOL ARALIĞINDA OLUR.
Juan Mata Fener'e haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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