Fenerbahçe’de 1 haftalık izin başladı

F.Bahçe'de bir haftalık devre arası izni dün başladı. 6 Ocak 2017'de İstanbul'da toplanacak olan sarı-lacivertliler, aynı gün kamp için Antalya'ya hareket edecek. Burada biri Hollanda ekibi Go Ahead ile olmak üzere iki hazırlık maçı yapacak olan Kanarya, 12 Ocak Perşembe günü İstanbul'a dönecek.