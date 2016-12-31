''Bizi tebrik edin''
Lige kötü başlamalarına rağmen galibiyet serisi yakaladıklarının altını çizen golcü oyuncu “Sezonun başından beri kendimizi geliştirip, üzerine bir şeyler katarak yol aldık. Bu hızlı geri dönüş için bence bir tebriği hak ediyoruz” dedi.
HOCA İLE İYİ UYUM SAĞLADIK
"Bu hızlı geri dönüşten dolayı bence bir tebriği hak ediyoruz" dedi. Advocaat'ın çalışma şartlarına ve metotlarına da hızlı bir şekilde uyum sağladıklarının altını çizen Fernandao, "Tek düşüncemiz, ligin ikinci yarısında da bu şekilde devam etmek. 2017'nin takımımız için şampiyonluklarla dolu bir yıl olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
AVRUPA'DA YOLUMUZ AÇIK
Fernandao, Avrupa Ligi'ndeki performansları ile son 32 turundaki rakipleri Krasnodar'ı da değerlendirdi. "Zorlu bir gruptan ilk sırada çıkmayı başardık. Grubumuzda büyük takımlar vardı, ama şunu unutmayalım ki; biz de büyük bir takımız" diyen golcü oyuncu, "Bu turda Krasnodar ile karşılaşacağız. Konsantrasyonumuzu korumalıyız. Avrupa Ligi, çok önemli bir organizasyon ve biz Avrupa Ligi'nde başarılar isteyen bir takımız. Bu şekilde devam edersek, eminim ki Avrupa Ligi'nde önümüz çok açık ve daha üst turlara da çıkabiliriz" yorumunu yaptı.
'KRAL OLDUĞUNU GÖSTERDİN'
Menemen maçında mükemmel bir röveşata golü atan Fernandao'yu ilk kutlayan, bu gollerin uzmanı Sow oldu. Senegalli futbolcu, maç sonrası aradığı takım arkadaşını, "Beni kıskandırdın kardeşim. Tebrikler çok güzel bir gol oldu. Gerçekten kral olduğunu bir kez daha gösterdin" diyerek övdü.
- 31 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:10
- Aziz Yıldırım'dan PFDK'ya sert tepki!
Toplam 15
Yorum
beko biride çıkıp şu adamı uyarmazmı yıldırım demirören kaç yıldır tff de baştada beşiktaşlılar çokta neden beşiktaş 1 kez şampıyon oldu.Algı yapmayın başarısızlıklarınızı gizlemek içinde yer aramayın
- ''Tek hedefimiz şampiyonluk''
Toplam 5
Yorum
Düsseldorf'lu Beşiktaş'ın 1 Maç eksik ve 8 puanlık farkla ilk yarıyı birirdigi 2005 sezonunda, Fb'nin nasıl şampiyon oldugunu ,, Samsun maçına atanan papila'yla dedigin gibi SKANDAL 5 kırmızı kartla Besiktas'ın macı kaybetmesinden sonra basına,, " MAÇ,, MASA BAŞINDA KAZANILIR" diye neden demeç verdigini açıklarsan , cavabın en kralini alırsın !
- ''Tek hedefimiz şampiyonluk''
Toplam 5
Yorum
EGE BU ADAM KALMALI EN AZ İKİNCİ YARIDA 10-15 GOL ARALIĞINDA OLUR.
''Bizi tebrik edin'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.