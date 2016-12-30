Sow'dan Fernandao'ya esprili gönderme

FerNandaooo You copy me ?????? super ?? — Moussa Sow Officiel (@19Sow) 29 Aralık 2016

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. maçında sahasında karşılaştığı Menemen Belediyespor'u 6-0 mağlup etti. Bu karşılaşmada 3 gol atan Fernandao, maçın yıldızı oldu. Mücadelenin 37. dakikasında Salih Uçan'ın ortasında röveşata ile gol atan Brezilyalı futbolcuya takım arkadaşı Moussa Sow'dan bir gönderme geldi. Bu sezon attığı röveşata golleriyle adından söz ettiren Sow, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Fernandao beni taklit ediyorsun. Süper gol" ifadelerine yer verdi.