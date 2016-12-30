 Sow'dan Fernandao'ya esprili gönderme – Fotomaç – 30 Aralık 2016
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    30 Aralık 2016, Cuma
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    Sow'dan Fernandao'ya esprili gönderme

    Sow'dan Fernandao'ya esprili gönderme

    Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Moussa Sow, Menemen Belediyespor maçında röveşata ile gol atan takım arkadaşı Fernandao'ya esprili bir göndermede bulundu.

    Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. maçında sahasında karşılaştığı Menemen Belediyespor'u 6-0 mağlup etti. Bu karşılaşmada 3 gol atan Fernandao, maçın yıldızı oldu. Mücadelenin 37. dakikasında Salih Uçan'ın ortasında röveşata ile gol atan Brezilyalı futbolcuya takım arkadaşı Moussa Sow'dan bir gönderme geldi. Bu sezon attığı röveşata golleriyle adından söz ettiren Sow, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Fernandao beni taklit ediyorsun. Süper gol" ifadelerine yer verdi.


    1. 30 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 11:49
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