Krasnodar’da ayrılık var
Kanarya'nın UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Krasnodar'ın oyuncularına teklif yağıyor... Rus TASS ajansı, Polonyalı Artur Jedrzejczyk'in, ülkesinin ekiplerinden Legia Varşova'ya transfer olacağını duyurdu. Çin'in SIPG takımı da Odil Akhmedov'u resmen istemişti.
- 30 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 21:50
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