 Hanni’ye de teklif gitmiş – Fotomaç – 30 Aralık 2016
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    30 Aralık 2016, Cuma
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    ’ye de teklif gitmiş

    Hanni’ye de teklif gitmiş
    Fenerbahçe'nin, Anderlecht'in 10 numarası Sofiane Hanni'yle de ilgilendiği öne sürüldü. Belçika ekibinin, daha önce Kayseri Erciyesspor ve Ankaraspor (Osmanlıspor) forması giyen 26 yaşındaki yıldızı vermeye sıcak bakmadığı vurgulandı. , 21 lig maçında 6 gol-6 asistle oynadı.
    1. 30 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:10
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