Hanni’ye de teklif gitmiş
Fenerbahçe'nin, Anderlecht'in 10 numarası Sofiane Hanni'yle de ilgilendiği öne sürüldü. Belçika ekibinin, daha önce Kayseri Erciyesspor ve Ankaraspor (Osmanlıspor) forması giyen 26 yaşındaki yıldızı vermeye sıcak bakmadığı vurgulandı. Hanni, 21 lig maçında 6 gol-6 asistle oynadı.
- 30 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:10
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Hanni’ye de teklif gitmiş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.