Fener’e bir Sunderland’lı daha mı?
ingiliz TalkSport radyosu, Fenerbahçe'nin Sunderland'ın satışa çıkardığı Wahbi Khazri'yi de talip olduğunu duyurdu.
Haberde, Kanarya'nın Tunus asıllı Fransız futbolcuyu 1.5 yıllığına kiralamak istediği iddia edildi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında 12 milyon euro karşılığında Bordeaux'dan İngiliz ekibine geçen 25 yaşındaki yıldız, hem sol kanatta, hem de 10 numara pozisyonunda görev yapabiliyor.
SUSKUN KALDI
Khazri, Bordeaux'dakinin aksine Sunderland'da kendini fazla gösteremedi. Geçen sezonun ikinci yarısında 14 maçta (13'ü ilk onbir) 2 gol-1 asistle oynarken, bu sezon 10 karşılaşmada (4'ü ilk onbir) sıfır çekti.
SUSKUN KALDI
Khazri, Bordeaux'dakinin aksine Sunderland'da kendini fazla gösteremedi. Geçen sezonun ikinci yarısında 14 maçta (13'ü ilk onbir) 2 gol-1 asistle oynarken, bu sezon 10 karşılaşmada (4'ü ilk onbir) sıfır çekti.
- 30 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:51
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