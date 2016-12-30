F.Bahçe'nin en hırçını Mehmet Topal
Fenerbahçe'de, 16 haftalık sezonun ilk bölümde en hırçın futbolcu Mehmet Topal oldu.
Bu futbolcular arasında 1 kırmızı, 5 sarı kartı bulunan Mehmet Topal, Fenerbahçe'nin en hırçını olarak dikkati çekti. Deneyimli futbolcuyu 1 kırmızı, 2 sarı kartla Danimarkalı savunma oyuncusu Simon Kjaer takip etti.
- En fazla sarı kart da Mehmet Topal'a
Fenerbahçe'de sezonun ilk yarısını 5 sarı kartla tamamlayan Mehmet Topal, takımının en fazla sarı kart gören futbolcusu olarak ön plana çıktı.
Mehmet'i 4 sarı kartla Martin Skrtel takip ederken, Hasan Ali Kaldırım 3, Simon Kjaer, Jeremain Lens, Robin van Persie, Ozan Tufan, İsmail Köybaşı, Volkan Şen ve Miroslav Stoch ikişer kez sarı kart gördü.
Volkan Demirel, Josef de Souza, Alper Potuk, Moussa Sow, Emmanuel Emenike, Roman Neustaedter, Gregory van der Wiel, Aatif Chahechouhe ve Jose Fernandao birer kez sarı kartla cezalandırıldı.
- İki oyuncu hiç kart görmedi
Fenerbahçe'de iki futbolcu, sezonun 16 haftalık bölümünde hiç kart görmedi.
11 maçta forma giyen sağ bek Şener Özbayraklı ile 3 karşılaşmada süre alan orta saha oyuncusu Salih Uçan, ilk bölümü kart görmeden tamamladı.
- Üç futbolcuya 5 maç ceza
Fenerbahçe'de sezonun ilk yarısında 3 futbolcu, toplamda 5 maç ceza aldı.
Sarı-lacivertlilerde sezonun ilk haftasında yapılan Medipol Başakşehir müsabakasında kırmızı kart gören Mehmet Topal, iki maçı cezalı geçirdi. Milli futbolcu, sezon içinde gördüğü 5 sarı karttan dolayı 1 müsabakayı daha cezası nedeniyle tribünden izlemek zorunda kaldı.
Sezonun ikinci haftasındaki Kayserispor müsabakasında kırmızı kart gören Simon Kjaer, bir maç ceza aldı. Fenerbahçe'de cezalı duruma düşen diğer oyuncu ise ilk yarıyı 4 sarı kartla tamamlayan Martin Skrtel oldu.
Öte yandan İsmail Köybaşı, Ziraat Türkiye Kupası'nda gördüğü kırmızı kartın cezasını Süper Lig maçında çekti.
- Kart raporu
Fenerbahçe'de 2016-2017 sezonunun 16 haftalık ilk bölümünde forma giyen futbolcular ve gördükleri kart sayıları şöyle:
|Futbolcu
|Maç sayısı
|Sarı kart
|Kırmızı kart
|Mehmet Topal
|13
|5
|1
|Simon Kjaer
|14
|2
|1
|Martin Skrtel
|15
|4
|-
|Hasan Ali Kaldırım
|14
|3
|-
|Volkan Şen
|14
|2
|-
|Robin van Persie
|12
|2
|-
|Jeremain Lens
|10
|2
|-
|Ozan Tufan
|8
|2
|-
|İsmail Köybaşı
|6
|2
|-
|Miroslav Stoch
|5
|2
|-
|Volkan Demirel
|16
|1
|-
|Josef de Souza
|14
|1
|-
|Alper Potuk
|14
|1
|-
|Moussa Sow
|12
|1
|-
|Emmanuel Emenike
|10
|1
|-
|Roman Neusteadter
|10
|1
|-
|Aatif Chahechouhe
|8
|1
|-
|Gregory van der Wiel
|6
|1
|-
|Jose Fernandao
|5
|1
|-
|Şener Özbayraklı
|11
|-
|-
|Salih Uçan
|3
|-
|-
- 30 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 11:35
- Hoşgeldin Pereira
Toplam 8
Yorum
ged 61 bir takımda sağbek solbek nedir allahaşkına..orta sahan sıfır, forvet sıfır, 3 pas yapamıyorsun, avrupanın en az gol atan üçbeş takımından birisin,santraforun ve kanat oyuncun yok sen sağbek ve solbek alıyorsun..bunu hangi dürüst teknik direktör yaptırır arkadaşlar..başkan şaşırmış,yönetim dağılıyor ve teknik direktör malum...
- Luis Afonso Antalyaspor’da
Toplam 2
Yorum
07 antalya Tam isabet. Rıza Hoca aksi biri değil,takıma katkı yapabilecek herkesi oda ister. Sonuçta takımın patronu. Takımin başarısı onunda başarısı tabi
- Riekerink gitsin!
Toplam 21
Yorum
............ TAMAM HOCA KALSIN, PEKİ BU TAKIMIN KONDİSYONU NE OLACAK. GS HİÇ BİR MAÇINDA ESKİ GS GİBİ PERFORMANS GÖSTEREMEDİ. BAKIN BİR KENERA YAZIN. GS İKİNCİ DEVRE KENDİ EVİNDE OYNAYACAĞI FB, BJK,,OSMANLI, BAŞAK ŞEHİR MAÇLARINI AÇIK FARKLA KAYBEDECEK BU HOCA KALIRSA. ÇÜNKÜ BU HOCA İLE TAKIM MÜCADELE GÜCÜNDEN YOKSUN KALACAK. LİGDE GS DAN GÜÇSÜZ, PERFORMANSI DÜŞÜK TAKIM YOK. BUNDAN DOLAYI GS İYİ DE OYNASA KIRILGAN BİR YAPIYA SAHİP. HEMDE GS BÜYÜK TAKIM HAVASINI YİTİRDİ. ŞAMPİYONLUĞA OYNAMAYAN SIRADAN BİR TAKIM GİBİ OLDU.
F.Bahçe'nin en hırçını Mehmet Topal haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.