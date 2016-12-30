Ben Arfa için Marsilya iddiası
F.Bahçe'nin devre arasında kadrosuna katmak için uğraştığı Hatem Ben Arfa için Marsilya'nın devreye girdiği ileri sürüldü.
France Football'un internet sitesinde yer alan haberde, sarı-lacivertli ekibin PSG'ye teklif yaptığı ancak Ben Arfa'nın Marsilya'ya transferinin daha yakın olduğu bildirilirken, 29 yaşındaki yıldızın Fransa'dan ayrılmak istemediği vurgulandı.
- 30 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:07
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