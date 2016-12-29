 Spartak’ta ilk hedef Adriano – Fotomaç – 29 Aralık 2016
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    29 Aralık 2016, Perşembe
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    Spartak’ta ilk hedef Adriano

    Spartak’ta ilk hedef Adriano
    Rusya'dan 'ye kötü haber geldi... Premium Sport kanalı Emmanuel Emenike ile anlaştığı ileri sürülen 'nın rotayı 'da forma şansı bulamayan Luiz Adriano'ya çevirdiğini duyurdu. Spartak'ın, Brezilyalı golcüye 4 yıl için yıllık 4.5 milyon euro'dan 18 milyon euro'luk teklif yaptığı belirtildi. Spartak'ın Emenike'yi kiralayacağı iddia edilmişti.
    1. 29 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:57
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