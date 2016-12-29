 Salih işi daha olgunlaşmadı – Fotomaç – 29 Aralık 2016
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    29 Aralık 2016, Perşembe
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    Salih işi daha olgunlaşmadı

    Salih işi daha olgunlaşmadı
    'ın menajeri Ömer Uzun, Sampdoria iddiaları hakkında açıklama yaptı. Uzun, "Henüz Sampdoria'dan kimse Salih konusunda beni aramadı. Ama Sampdoria iyi bir takım. Transfer olgunlaşmadan konuşmak doğru olmaz" ifadesini kullandı.
    1. 29 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:55
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