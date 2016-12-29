Menemen’le kupa gecesi
Kanarya, deplasmanda 1-0 yendiği Menemen Belediye’yi bu akşam Kadıköy’de ağırlayacak.
ŞİFRESİZ ATV'DE
ATV mücadeleyi şifresiz olarak naklen ekranlara getirecek. İlk maçta deplasmanda rakibini tek golle geçen Fenerbahçe, C Grubu'nda 3 maçta topladığı 4 puanla ikinci sırada yer alıyor. Menemen Belediyespor ise 3 puanla üçüncü sırada.
GENÇLERLE ÇIKACAK
Teknik direktör Dick Advocaat, Menemen Belediyespor karşısında yine yedek ve genç oyunculara şans verecek. Ramazan Civelek, Savaş Polat, Yiğithan Güveli'nin yanı sıra Salih Uçan, Stoch ve Aatıf'ın onbirde yer alması bekleniyor. Kalede de Volkan Demirel'in yerine Fabiano oynayacak.
- 29 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 00:00
- Cimbom 'Tuzla' buz oldu
Toplam 17
Yorum
FUTBOL USA DURSUN HEPSININ BASI DURSUN,SAMPIYONLAR LIGINDE REAL MADRID'I JUVENTUSU YENDI ILK SEKIZDEYDI,4 YILDIZILI TEK TURK TAKIMI HALINE BAKIN
- Cimbom 'Tuzla' buz oldu
Toplam 17
Yorum
ahmet teok BU MAÇİN SKORUNUN ...İDDİA BAHİS açısından İNCELENMESİ GREEKİR
- Beşiktaş'ta tatil başladı
Toplam 3
Yorum
Sen kasap ol Aman sakın Beşiktaş ın senin gibi adama ihtiyacı yok sen GS da ne idinki Beşiktaş da süper olasın Hele Tuzla maçını gördükten sonra sakın ola Beşiktaşdan falan geçme
Menemen’le kupa gecesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.