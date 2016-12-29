 Keyifli antrenman – Fotomaç – 29 Aralık 2016
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    29 Aralık 2016, Perşembe
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    Keyifli antrenman

    Keyifli antrenman
    Sarı-lacivertliler, Menemen Belediyespor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Futbolcular Samandıra'da iki grup halinde çift kale maçın yanı sıra taktiksel ve bireysel çalışmalar yaptı. Tatil öncesi son idmanda Advocaat ve oyuncuların neşesi dikkat çekti.
    1. 29 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:02
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