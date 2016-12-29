Jovetic sürprizde
İnter’in verim alamadığı Manchester City’li yıldız için opsiyon hakkını kullanmayacağı belirtildi. Menajerler, F.Bahçe’ye ‘İsterseniz size getirebiliriz’ mesajı yolladı.
SON KARAR ADVOCAAT'IN
Inter 1.5 yıl önce Manchester City'den 2.5 milyon euro'ya kiraladığı Jovetic için 12 milyon euro ödemesi halinde bonservisini alma hakkına sahip. Ancak İtalyan ekibinin verim alamadığı yıldızı istemediği ifade edildi. Manchester City'nin de Jovetic'i kadrosunda düşünmediği ve İnter'e kiraladığı şartlarda Fenerbahçe'ye gitmesine izin vereceği belirtiliyor. Yönetimin, 27 yaşındaki Jovetic için son kararı Advocaat'a bırakması bekleniyor.
5 MAÇTA OYNADI
Inter'de istediği ortamı bulamayan Stevan Jovetic, bu sezon Serie A'da 5 maçta şans buldu. Sadece 67 sahada kalabilen yıldız, gol atamadı. Asıl mevkisi forvet olan Jovetic, sol kanatta ve forvet arkasında da görev alabiliyor.
- 29 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:49
- Cimbom 'Tuzla' buz oldu
Toplam 17
Yorum
FUTBOL USA DURSUN HEPSININ BASI DURSUN,SAMPIYONLAR LIGINDE REAL MADRID'I JUVENTUSU YENDI ILK SEKIZDEYDI,4 YILDIZILI TEK TURK TAKIMI HALINE BAKIN
- Cimbom 'Tuzla' buz oldu
Toplam 17
Yorum
ahmet teok BU MAÇİN SKORUNUN ...İDDİA BAHİS açısından İNCELENMESİ GREEKİR
- Beşiktaş'ta tatil başladı
Toplam 3
Yorum
Sen kasap ol Aman sakın Beşiktaş ın senin gibi adama ihtiyacı yok sen GS da ne idinki Beşiktaş da süper olasın Hele Tuzla maçını gördükten sonra sakın ola Beşiktaşdan falan geçme
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