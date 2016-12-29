 Galibiyetle bitirelim – Fotomaç – 29 Aralık 2016
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    29 Aralık 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Galibiyetle bitirelim

    Galibiyetle bitirelim
    , maçı öncesi oyuncularından galibiyet istedi. 2016'yı iyi bir sonuçla kapatmalarını isteyen Hollandalı çalıştırıcının, üç kulvarda verilen başarılı mücadele nedeniyle de öğrencilerine şimdiden teşekkür ettiği öğrenildi.
    1. 29 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:02
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