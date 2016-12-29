Forvetbahçe
Çalkantılı bir ilk yarı geçirmesine rağmen 34 golle ligin en skoreri olan sarı-lacivertli ekipte tam 13 farklı futbolcu skorborda katkıda bulundu.
İLK YARILARIN LİDERİ
Kanarya'nın diğer artısı ise ilk 45 dakikada bulduğu goller... 16 haftalık süreçte 'maçların ilk yarısında en çok gol bulan takım' unvanını da kazanan sarı-lacivertliler, kaydettiği 34 golün 18 tanesini (yüzde 53'ünü) karşılaşmaların ilk yarısında attı. Fenerbahçe böylece ilk yarı sonuçlarına göre en başarılı ekip olma özelliğini de eline aldı. Kanarya söz konusu sürece göre 10 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi ile 33 puan toplayıp ilk 45 dakikaların lideri durumuna geldi.
GOL AVERAJINDA LİDER
Fenerahçe ayrıca 16 haftalık süreçte en iyi gol averajına sahip ekip... Attığı 34 gole karşılık 12 gol yiyen Kanarya, +22 averaj ile bu alanda ilk sırada. Lider Başakşehir'in +20 ile 2. sırada bulunduğu listede Beşiktaş +15, Galatasaray ise +14 ile 4.'lükte yer aldı.
GELENE 3 GİDENE 5!
Ligde son 2 maçını 3-0 kazanan Fenerbahçe, toplamda 4 maçı 3 gol atarak tamamladı. Geriye kalan 12 maçın 3'ünde de 5 gol kaydetme başarısı gösterdi. Sarı-lacivertli takım sadece Bursa ve Beşiktaş sınavlarında gol bulamadı.
- 29 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:04
- Cimbom 'Tuzla' buz oldu
Toplam 17
Yorum
FUTBOL USA DURSUN HEPSININ BASI DURSUN,SAMPIYONLAR LIGINDE REAL MADRID'I JUVENTUSU YENDI ILK SEKIZDEYDI,4 YILDIZILI TEK TURK TAKIMI HALINE BAKIN
- Cimbom 'Tuzla' buz oldu
Toplam 17
Yorum
ahmet teok BU MAÇİN SKORUNUN ...İDDİA BAHİS açısından İNCELENMESİ GREEKİR
- Beşiktaş'ta tatil başladı
Toplam 3
Yorum
Sen kasap ol Aman sakın Beşiktaş ın senin gibi adama ihtiyacı yok sen GS da ne idinki Beşiktaş da süper olasın Hele Tuzla maçını gördükten sonra sakın ola Beşiktaşdan falan geçme
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