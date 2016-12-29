Fener’in atom karıncası

Her 81 dakikada ya gol atan ya da asist yapan Lens, ligin ‘en az sürede skora en çok etki eden’ ismi.

F.Bahçe'nin bu sezonki en flaş ismi hiç şüphesiz Jeremain Lens oldu. Sezon başında Sunderland'den kiralanan 29 yaşındaki kanat oyuncusu, ligde görev aldığı 10 maçta 2 gol, 7 asistle 9 gole katkı sağlarken, önemli bir istatistiğe de imzasını attı. Lig maçlarında 727 dakika sahada kalan Hollandalı, her 81 dakikada ya gol attı ya da asist yaptı. Lens böylece en kısa sürede en verimli oyuncu olarak sezonun ilk yarısına damga vurmayı başardı. Konya maçında bir de penaltı yaptıran Lens, anketlerde taraftarların bonservisinin alınması istendiği isimler arasında ilk sıraya yerleşmişti.