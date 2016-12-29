F.Bahçe yakaladı ama geçemedi!

Geçtiğimiz hafta CSKA Moskova'yı yenerek Euroleague'e güçlü bir geri dönüş yapan Fenerbahçe, ilk devrenin son haftasında konuk olduğu Olympiakos'a 69-62 mağlup oldu ve altıncı mağlubiyetini aldı.

Barış ve Dostluk Salonu'nda oynana karşılaşmaya ev sahibi ekip etkili başladı. ABD'li pivotu Khem Birch ile pota altında oldukça etkili olan Olympiakos, sert savunmasıyla Fenerbahçe'ye ilk çeyrekte sadece 9 sayı izni verdi.

İkinci çeyrekte sış şutlarda bir türlü istediği isabet oranını yakalayamayan temsilcimiz, Jan Vesely'nin sayılarıyla maça tutunmaya çalıştı fakat ilk yarıyı 40-21 geride kapattı. Euroleague tarihindeki en az sayı attığı 2. ilk yarıyı geride bırakan Fenerbahçe, üçüncü çeyreğe de istediği gibi başlayamadı. Lojeski'nin sayılarına engel olamayan Fenerbahçe üçüncü çeyreği 58-40 geride kapattı.

Son çeyrekte Dixon ve Datome'nin hareketlenmesiyle hücumda aradığı ritmi bulan Obradovic'in öğrencileri bir ara farkın 22 sayıya çıkmasına rağmen bitime 3:25 kala Datome'nin üçlüğüyle farkı tek hanelere indirdi. Farkı dörde kadar indiren Fenerbahçe, son dakikada Olympiakos2un serbest atış çizgisinden bulduğu sayılara engel olamadı ve sahadan 71-62'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'de Jan Vesely 22 sayı v 10 ribaundluk performansıyla double-double yaptı. Olympiakos'ta gecenin yıldızı olan Khem Birch 10 sayı ve 13 ribaundla double-double yapan bir diğer isim oldu.

Fenerbahçe bu mağlubiyetin ardından 15. haftayı 9 galibiyet ve 6 mağlubiyetle tamamladı. Olympiakos ise 10 galibiyet ve 5 mağlubiyetle ilk devreyi kapattı.

Sarı lacivertliler 6 Ocak 2017'de EA7 Emporio Armani Milano'yu konuk edecek.