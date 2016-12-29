 Depay’a AS Roma kancası – Fotomaç – 29 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Aralık 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Depay’a AS kancası

    Depay’a AS Roma kancası
    'nin transfer listesinde yer alan için Roma da devreye girdi. İtalyan ekibinin, Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek olan Mohamed Salah'ın yerine Depay ve Chelsea'nin Belçikalı yıldızı Charly Musonda'dan birisini almayı planladığı ve girişimlere başladığı bildirildi. 22 yaşındaki sol kanat Depay'ı Everton da istiyor.
    1. 29 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:56
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Depay’a AS Roma kancası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.