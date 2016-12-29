 Avrupa’da Türk gecesi – Fotomaç – 29 Aralık 2016
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    29 Aralık 2016, Perşembe
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    Avrupa’da Türk gecesi

    Avrupa’da Türk gecesi

    ’nde ilk yarının son maçlarında , O’Piakos’a konuk olurken; A.Efes ise Real’i ağırlayacak.

    'nin 15. haftasında temsilcilerimiz F.Bahçe ve Anadolu Efes bugün parkeye çıkacak. Sarı-lacivertli takım ilk yarının son maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Atina'daki karşılaşma, 22.00'de başlayacak. Bugüne kadar 10 kez karşılaşan ekiplerden F.Bahçe'nin 4, Olympiakos'un ise 6 galibiyeti bulunuyor.

    MADRİD'LE 25. RANDEVU
    ise saat 20.00'de Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Real Madrid'i konuk edecek. Efes, daha önce 24 kez karşılaştığı rakibini 7 kez mağlup ederken, 17 mücadeleyi ise kaybetti. İki maç da Lig TV 3'ten yayınlayacak.
    1. 29 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:34
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