Anka Kuşu gibi
Sow ülkesinde de yere göğe sığdırılamadı. Senegal medyası “Para için Arap ülkelerinde kalsaydı unutulup gidecekti” yorumunu yaptı.
MİLLİ TAKIMIN EN ÖNEMLİ KOZU
Senxibar sitesi, tecrübeli futbolcunun 2. Fenerbahçe döneminde küllerinden doğduğunu ifade ederek "Para için Arap ülkelerinde kalmaya niyet etseydi çoktan unutulup gidecekti. Şimdi ise Senegal Milli Takımı'nın en önemli kozu oldu" yorumunu yaptı. Moussa Sow için en ilginç benzetme ise şu oldu: "O Fenerbahçe için Anka Kuşu gibi değerli."
LİGİN EN İYİSİ SOW
Takımın golcüsü Moussa Sow, 8 isabetli şutta bulduğu 7 golle %88 gibi mükemmel bir gol yapma oranı yakalayıp bu alanda ligin zirvesinde yer aldı. Senegalli yıldızı, 8 isabetli şutta 5 gol bulan Başakşehirli Mossoro takip ediyor.
- 29 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:03
- Cimbom 'Tuzla' buz oldu
Toplam 17
Yorum
FUTBOL USA DURSUN HEPSININ BASI DURSUN,SAMPIYONLAR LIGINDE REAL MADRID'I JUVENTUSU YENDI ILK SEKIZDEYDI,4 YILDIZILI TEK TURK TAKIMI HALINE BAKIN
- Cimbom 'Tuzla' buz oldu
Toplam 17
Yorum
ahmet teok BU MAÇİN SKORUNUN ...İDDİA BAHİS açısından İNCELENMESİ GREEKİR
- Beşiktaş'ta tatil başladı
Toplam 3
Yorum
Sen kasap ol Aman sakın Beşiktaş ın senin gibi adama ihtiyacı yok sen GS da ne idinki Beşiktaş da süper olasın Hele Tuzla maçını gördükten sonra sakın ola Beşiktaşdan falan geçme
Anka Kuşu gibi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.