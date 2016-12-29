 Anka Kuşu gibi – Fotomaç – 29 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Aralık 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Anka Kuşu gibi

    Anka Kuşu gibi

    Sow ülkesinde de yere göğe sığdırılamadı. Senegal medyası “Para için Arap ülkelerinde kalsaydı unutulup gidecekti” yorumunu yaptı.

    Moussa Sow, ilk yarı performansı, attığı röveşataları ile ülkesinde de gündeme oturdu. Senegal medyası, 30 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertli forma altında oldukça başarılı bir dönem geçirdiğini belirterek tekrar Fenerbahçe'ye dönmekle çok isabetli bir karar verdiği yönünde fikir birliğine vardılar.

    MİLLİ TAKIMIN EN ÖNEMLİ KOZU
    Senxibar sitesi, tecrübeli futbolcunun 2. döneminde küllerinden doğduğunu ifade ederek "Para için Arap ülkelerinde kalmaya niyet etseydi çoktan unutulup gidecekti. Şimdi ise Senegal Milli Takımı'nın en önemli kozu oldu" yorumunu yaptı. Moussa Sow için en ilginç benzetme ise şu oldu: "O Fenerbahçe için Anka Kuşu gibi değerli."

    LİGİN EN İYİSİ SOW
    Takımın golcüsü , 8 isabetli şutta bulduğu 7 golle %88 gibi mükemmel bir gol yapma oranı yakalayıp bu alanda ligin zirvesinde yer aldı. Senegalli yıldızı, 8 isabetli şutta 5 gol bulan Başakşehirli Mossoro takip ediyor.
    1. 29 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:03
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Anka Kuşu gibi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.