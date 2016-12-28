Wiel’e bir darbe daha
Yönetim, kadro dışı bırakılan Hollandalı sağ beke disiplinsiz hareketleri için en üst sınırdan bir de para cezası geliyor.
PEKİ NE DEMİŞTİ?
Wiel, izinsiz çıktığı TV programında ortamı yumuşatıcı hafifletici ifadeler kullanmıştı: "Fenerbahçe'de tekrar oynamak için çalışıyorum. İnsanlar beni şu an görmek istediği yerde göremiyor ama emin olun 11'e girmek için her şeyi yapacağım. Benim hayatımda önde gelen futboldur. Ajax'tan beri hırsımı hiç kaybetmedim..." Wiel'in, gönderilmesi durumunda tazminatı alabilmek için böyle yapıcı konuşup kendisini suçsuz gibi göstermek istediği iddia ediliyor.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:35
- Kaptanlık yakıştı
Toplam 6
Yorum
Erol De jongla tolga fenerbahçe maçında beraber oynamıştı.galatasarayın atağı yok galatasaray düşmanlarının tuzağına düşmeyın.
- Hatem Ben Arfa'da işlem tamam
Toplam 42
Yorum
Aleks Aynen katılıyorum,bu Naninin hiç pas vermeyen versiyonu.Fenere lazım olan Oğuz Çetin gibi ara pası atacak bir maestro.Ben Arfa Emenike gibi problem olur...
- Fatih Terim'in gözdesi Cimbom'a doğru!
Toplam 12
Yorum
metinn bjkli dogru diyorsun da parasiz da kaliteli adam alinmiyor görduk sabrinin yerine alinanlari sayalim s.dursun linnes cavanda al birini vur ötekine aziz baskan ne yapiyor gökhan zan varken gidip seneri aliyor ayni ayarda olmassada olabilecek sekilde biri oda yanlsi yapmiyormu yapiyor gökhana sezon sonu iicn diye inat etti bjk aldi kendisi hala saga adam ariyor bizlerde mal mal bakiyoooz.
Wiel’e bir darbe daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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