 Takımın lideri olacak – Fotomaç – 28 Aralık 2016
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    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    Takımın lideri olacak

    Takımın lideri olacak

    Lens'ten, ülkesinin basını da övgüyle bahsetti. Hollanda'nın Sportnieuws adlı spor haber sitesi, Lens'in derbide yine gol attığını belirtti; takımının liderliği yolunda önemli bir katkı sağladığını yazdı.

    Voetbal International ise Van Persie'nin yokluğunda Lens'in Fenerbahçe'nin galibiyetinde kilit rol oynadığını vurgulayıp, takım içinde adım adım liderliğe yürüdüğünü kaydetti. De Gelderlander de, "Fener'in Trabzonspor galibiyetine Lens yardımı" başlığını kullandığı haberde, "Sakatlığı bulunan Van Persie, kadro dışı kalan Van der Wiel'in yokluğunda sahadaki tek Hollandalı olan Lens, Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısında galip gelmesinde büyük rol oynadı" ifadesini kullandı.
    1. 28 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:40
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